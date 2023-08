Septembre en Mer « 4ème édition » CD 49 route de la couronne Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Virades saussetoises avec l’atelier de matelotage, balades en bateau, usagers du port.

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-24 23:30:00

CD 49 route de la couronne port de Sausset

4th edition of Septembre en Mer



Virades saussetoises?with sailmaking workshop, boat rides, port users 4 de septiembre en el mar



Virades saussetoises… con el taller de marinería, paseos en barco, usuarios del puerto 4. Ausgabe von Septembre en Mer



