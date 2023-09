Visite guidée dans les vignes CD 44 Sainte-Maxime, 5 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Cette balade gourmande vous entraine au cœur du Massif des Maures au Domaine des Beaucas où vous prendrez plaisir à vous balader au milieu des vignes..

This gourmet walk takes you to the Domaine des Beaucas in the Massif des Maures, where you may take in the vineyard meandering.



You will traverse quiet routes in the midst of extraordinary terroir and breathtaking scenery while being surrounded by nature. You’ll come across protected nature, as well as unusual wildlife and vegetation.



During the stroll, the guide will discuss the vineyard’s operations, where ancient and contemporary practices coexist.



You will sample the estate’s wines at the conclusion of the tour while taking in the expansive views of the Golfe de Saint-Tropez.

Este paseo gastronómico le llevará al corazón del Massif des Maures, en el Domaine des Beaucas, donde disfrutará de un paseo por los viñedos.

Dieser Gourmet-Spaziergang führt Sie in das Herz des Massif des Maures zur Domaine des Beaucas, wo Sie einen Spaziergang durch die Weinberge genießen können.

