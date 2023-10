CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE CD 34 de Planois Basse-sur-le-Rupt, 18 novembre 2023, Basse-sur-le-Rupt.

Basse-sur-le-Rupt,Vosges

Pleins de nouveautés sont attendues cette année…pour en savoir plus rendez-vous à l’église de Planois ! Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. 0 EUR.

CD 34 de Planois Église de Planois

Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est



Lots of new things are in store this year…find out more at the Planois church! Free admission.

Este año hay muchas novedades… infórmese en la iglesia de Planois La entrada es gratuita.

Viele Neuheiten werden dieses Jahr erwartet…um mehr zu erfahren, begeben Sie sich in die Kirche von Planois! Freier Eintritt.

