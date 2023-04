De ferme en ferme : La Ferme de Matt’ et Lili CD 104 Grane Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 – 2023-04-30

Drome . Porcs en plein air, animaux de ferme, charcuterie, salaison, traiteur, jus de fruits, confitures. Circuit pédagogique et quiz (lot – 2 tirages au sort/j).

Assiette fermière : 14€/adulte et 9€/enfant. Sandwich : 6€. Crêpe : 2.50€. contact@mattetlili.fr https://www.mattetlili.fr/ CD 104 4860 Route de Loriol Grane

