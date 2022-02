CCX A-1 : FR x Ch – 11.03.22 – Nouveau Casino Nouveau Casino, 11 mars 2022, Paris.

Paris : la nouvelle soirée minimale techno Cultural ConneXion va transformer le Nouveau Casino.

Cultural ConneXion est fière de vous présenter son 1er évènement public CCX A-1 Fr x Ch qui se tiendra le 11 mars 2022 au Nouveau Casino de 00:00 à 06:00 (et plus si affinités) //

Au programme : un millésime de nouvelles têtes d’affiche françaises qui feront honneur aux couleurs parisiennes. Accompagné de ses invités suisses, qui se feront le plaisir de vous montrer à coups de BPMs l’importance de leur pays au sein de la scène musicale électronique //

Enfin, dans la continuité d’apporter une représentation fidèle et précise de l’univers des artistes de l’agence, nous avons le plaisir de travailler avec ANTN. Artiste visuel reconnu et respecté pour ses nombreux projets dont le festival Nostromo, il s’occupera de la partie vjing et mapping de la soirée. Au sein de sa capsule visuelle ANTN. vous fera voyager (prière d’attacher vos ceintures) dans l’univers CCX //

Larsaint (WAV33) : Dj et producteur Genevois. Spirituellement né de parents Détroitiens, Larsaint se trouve à la croisée des chemins entre techno puissante et minimale précise //

Ryu (Melodia Records) : Titi parisien dans l’âme et dj multi-facettes, Ryu que vous avez déjà pu croiser aux côtés d’artistes tels que Gene on Earth ou Marwan Sabb, vous fera découvrir son univers underground et éclectique //

Ozwald (Cosmoz Records) : parisien au coeur roumain, Ozwald vous fera décoller vers sa galaxie tout aussi colorée qu’épurée //Where to listen to Ozwald :https://soundcloud.com/oswald-itzicsohn–

Matthew Dexter (Space Division) : Bien que vivant à Lugano en Suisse Italienne, Matthew Dexter réside auprès des extraterrestres. C’est pourquoi d’importantes figures telles que Binh ou encore Nicolas Lutz lui ont déjà accordé leurs confiances. Ainsi, avec une sonorité rapide et spatiale Matthew Dexter vous accueillera à bord de son vaisseau jusqu’au bout de la nuit //

Nouveau Casino 109 rue Oberkampf Paris 75011

https://www.facebook.com/events/1510666305986896/ https://www.facebook.com/ccxparis/

