Bal folk avec L’Air Inconnu et Dry Ccva , Villeurbanne (69)

avec Dry et L’air inconnu Ccva , Villeurbanne (69) 234, Cours Emile Zola Ccva , 69100 Villeurbanne, France [{« link »: « https://www.canibalproductions.net/lairinconnu?fbclid=IwAR2Stuh2NcSgHiWRdFZE3yMRskLo-0iUFT9Ik6Me1yaumQ14nXoLUzGPSz8 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/DRYtradnroll/?__cft__%5B0%5D=AZUEm4BFPDgYu7V2l1l2VxUBGLIaJsNst2_ukMULI4eM3orvlDFhV9QkJRIB4XWLbidg4Jw8QaYZhQGdmVozX16bNpoOy92brc2CRvjoimtEcA&__tn__=q »}, {« link »: « mailto:contact@lacampanule.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39551 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Folk**avec* L’AIR INCONNU et DRY au CCVA 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Les groupes: L’AIR INCONNUDani Velasco : violon / Sylvain Pool : accordéon / Fabien Bucher: guitare, mandoline.L’air inconnu est un trio musical complice et créatif, au service de la danse traditionnelle d’aujourd’hui, des oreilles curieuses ainsi que des animaux ou plantes sauvages et domestiques.Leurs compositions et arrangements de thèmes traditionnels sont inspirés d’émotions et de sensations fortes vécues dans les bals et les festivals : joie de la rencontre, poésie intime, virulence du son, énergie des corps en mouvement, transe collective, …https://www.canibalproductions.net/lairinconnu DRYNina Lachia : Violon, Chant / Baptiste Schoenfelder : Banjo, Pieds / Yann Marquer : Accordéon, Chant /Denis Schoenfelder : ChabretteEst-ce que tu connais le « Tradn’Roll » ? Eh ben avec « DRY » tu vas découvrir ! On te propose un bal qui ne va pas te laisser indemne ! Le groupe est résolument tourné vers le répertoire des musiques trad, avec le pouvoir de faire décoller les pieds du sol ! Oui oui ! 4 instruments fougueux qui traitent le trad à sa racine, avec le roll nécessaire pour en extraire une cadence explosive.https://www.facebook.com/DRYtradnroll/ Organisé par: lacampanule.fr / contact@lacampanule.frsource : événement Bal folk avec L’Air Inconnu et Dry publié sur AgendaTrad*

