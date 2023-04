La Soucoupe ouvre ses portes pour la Nuit des musées! CCSTI La Rotonde / la Soucoupe, 13 mai 2023, Saint-Étienne.

La Soucoupe ouvre ses portes pour la Nuit des musées! Samedi 13 mai, 16h00, 18h00 CCSTI La Rotonde / la Soucoupe Gratuit – Inscription conseillée, dans la limite des places disponibles

L’exposition-ateliers Génial vous attend à l’occasion d’une soirée exceptionnelle à la Soucoupe. Venez profiter d’une expérience pour vous amuser et en apprendre davantage sur les intelligences !

Et si voler était bien plus simple que vous ne l’imaginez ? Découvrez aussi un avant-goût de l’évènement » Volez ! » avec de nombreux jeux et ateliers pour petit·es et grand·es. Partez à la découverte de ceux qui peuplent les airs et faites de même en fabriquant votre propre avion !

Centre de culture scientifique, la Soucoupe accueille depuis 23 ans des expositions scientifiques pour partager la science de façon ludique. Notre devise ? Soyons Curieux !

