Soirée Halloween, samedi 4 novembre à partir de 17h30 Samedi 4 novembre, 17h30 CCS (Centre Culturel et Sportif)

Préparez vos déguisements !

Début des festivités à 17h30 : rendez-vous au CCS à côté de l’aire de jeux pour une récolte de bonbons dans le village par petits groupes (les enfants doivent être accompagnés de leurs parents).

Puis retour à 18h30 pour l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque de l’Ecole de Fourquevaux (on attend d’ailleurs vos candidatures pour le bureau ).

Pendant ce temps les enfants de moins de 7 ans pourront aller écouter un conte d’Halloween à la bibliothèque, et ceux de plus de 7 ans visionner un film sur le même thème.

19h30 : Concours des meilleurs déguisements puis apéritif offert par l’Alef suivi d’un repas type « auberge espagnole » avec vos plats les plus effrayants.

On poursuivra la soirée avec musiques et danses endiablées.

En espérant que ce programme vous plaise.

On vous attend nombreux !!

CCS (Centre Culturel et Sportif) Rue de l’Autan 31450 Fourquevaux Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « alef.fourquevaux@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

