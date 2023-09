AFTER SCHOOL DE RENTREE CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Catégories d’Évènement: Fourquevaux

Haute-Garonne AFTER SCHOOL DE RENTREE CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux, 22 septembre 2023, Fourquevaux. AFTER SCHOOL DE RENTREE Vendredi 22 septembre, 18h30 CCS (Centre Culturel et Sportif) Entrée libre, gratuit L’Association Amicale Laïque de l’Ecole de Fourquevaux (ALEF) vous invite à son AFTER SCHOOL DE RENTRÉE pour faire connaissance avec l’équipe de parents bénévoles de l’association et partager un moment de convivialité en famille.

Les enfants sont aussi conviés !!

Nous vous donnons RDV le vendredi 22 septembre à partir de 18h30 au CCS (à côté de l'aire de jeux pour enfants) l'Apéritif de bienvenue des parents d'élèves sera offert par l'ALEF CCS (Centre Culturel et Sportif) Rue de l'Autan 31450 Fourquevaux Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-22T18:30:00+02:00 – 2023-09-22T20:00:00+02:00

