Soirée de Gala de danse CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux

Haute-Garonne Soirée de Gala de danse CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux, 1 juillet 2023, Fourquevaux. Soirée de Gala de danse Samedi 1 juillet, 19h00 CCS (Centre Culturel et Sportif) Sur inscription jusqu’au 20 Juin par téléphone ou par mail GALA DE DANSE 2ème Edition Samedi 1er Juillet Ouverture des portes à 19h00 Programme de la soirée : Apéritif

Piste danse libre public

Repas traiteur

Démonstrations enfants et adultes

Soiréee dansante avec animations et initiations Repas traiteur : Apéritif punch / soft pour les enfants

Salade du chef

Paëlla

Plateau de fromage

Millefeuille

Vins et café offerts Tarifs : Adultes 15€

Enfants 12€ Grand parking gratuit devant la salle avec rampe pour poussette et/ou fauteuil roulant. CCS (Centre Culturel et Sportif) Rue de l’Autan 31450 Fourquevaux Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://angie-danse.fr/contact/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.62.18.99.93 »}] https://goo.gl/maps/RxZZPNLmzvDcDKB78 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

