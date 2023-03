Fête du printemps CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Catégories d’Évènement: Fourquevaux

Haute-Garonne

Fête du printemps CCS (Centre Culturel et Sportif), 2 avril 2023, Fourquevaux. Fête du printemps Dimanche 2 avril, 15h00 CCS (Centre Culturel et Sportif) entrée libre Pour continuer les festivités du village, venez nous retrouver pour le carnaval dimanche 2 avril

15h maquillage pour enfants, vente de gâteaux, crêpes et boissons.

16h00 Déambulation dans le village avec le groupe Bagass Perkisyon et danseurs Antillais !

17h mise au bûcher de Monsieur carnaval

18h apero (vente de bière) Venez déguisés ! CCS (Centre Culturel et Sportif) Rue de l’Autan 31450 Fourquevaux Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « alef.fourquevaux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fourquevaux, Haute-Garonne Autres Lieu CCS (Centre Culturel et Sportif) Adresse Rue de l'Autan 31450 Fourquevaux Ville Fourquevaux Departement Haute-Garonne Lieu Ville CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux

CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourquevaux/

Fête du printemps CCS (Centre Culturel et Sportif) 2023-04-02 was last modified: by Fête du printemps CCS (Centre Culturel et Sportif) CCS (Centre Culturel et Sportif) 2 avril 2023 CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Fourquevaux

Fourquevaux Haute-Garonne