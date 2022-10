HALLOWEEN CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Catégories d’évènement: Fourquevaux

Haute-Garonne

HALLOWEEN CCS (Centre Culturel et Sportif), 5 novembre 2022, Fourquevaux. HALLOWEEN Samedi 5 novembre, 18h30 CCS (Centre Culturel et Sportif) Samedi 05 novembre, rendez vous au CCS à partir de 18h30 CCS (Centre Culturel et Sportif) Rue de l’Autan 31450 Fourquevaux Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie Animations :

– jeu de piste / enigmes

– Maison de l’horreur

– Apéro offert par l’ALEF et repas partagé Venez habillés d’un terrifiant costume et de votre plat le plus horrible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T18:30:00+01:00

2022-11-05T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Fourquevaux, Haute-Garonne Autres Lieu CCS (Centre Culturel et Sportif) Adresse Rue de l'Autan 31450 Fourquevaux Ville Fourquevaux lieuville CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Departement Haute-Garonne

CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourquevaux/

HALLOWEEN CCS (Centre Culturel et Sportif) 2022-11-05 was last modified: by HALLOWEEN CCS (Centre Culturel et Sportif) CCS (Centre Culturel et Sportif) 5 novembre 2022 CCS (Centre Culturel et Sportif) Fourquevaux Fourquevaux

Fourquevaux Haute-Garonne