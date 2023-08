EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi Catégories d’Évènement: Calvi

Haute-Corse EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi, 15 septembre 2023, Calvi. EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 15 – 17 septembre CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi entrée libre – conférence sur inscription Les journées du patrimoine 2023 ayant pour thématique le patrimoine vivant, le centre de restauration vous propose de découvrir une exposition du reporter-photographe Olivier Sanchez.

Cette exposition photographique nous fait pénétrer au cœur de la vie des confréries religieuses Saint Erasme et Saint Antoine Abbé de Calvi. CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-Centre-de-Conservation-restauration-du-patrimoine-mobilier-de-Corse-CCRPMC_a4.html [{« type »: « email », « value »: « carine.carcione@isula.corsica »}] Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

