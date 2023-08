Découverte du Centre de conservation restauration du patrimoine mobilier de Corse – visite libre , (exposition, cellules, terrasses) CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi Catégories d’Évènement: Calvi

Découverte du Centre de conservation restauration du patrimoine mobilier de Corse – visite libre , (exposition, cellules, terrasses) CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi, 15 septembre 2023, Calvi. Découverte du Centre de conservation restauration du patrimoine mobilier de Corse – visite libre , (exposition, cellules, terrasses) 15 – 17 septembre CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi entrée libre Visite libre de la nouvelle exposition « Tene »

Cette année, le Centre de Conservation-Restauration du Patrimoine Mobilier de Corse (CCRPMC) accueille, une exposition de l’artiste belge Florian Kiniques, dans le cadre de la residence d’artiste « Art in Conservation ». Florian Kiniques oriente son travail artistique autour du langage. L’artiste a eu pour thématique la gestion mémorielle d’un sculpteur corse du XXe siècle Damaso Maestracci qui a légué sa maison-atelier et toute son œuvre à la Collectivité de corse.

Visite libre des espaces extérieurs (cellules, terrasses) CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi

