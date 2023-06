Portrait(s) d’une Ville, La trinité de Réville et Saint Pierre de Cernières CCRIL La Trinité-de-Réville, 13 août 2023, La Trinité-de-Réville.

Portrait(s) d’une Ville, La trinité de Réville et Saint Pierre de Cernières Dimanche 13 août, 16h00 CCRIL Entrée prix libre

Portrait(s) est un projet qui part du constat que ce sont les gens qui font l’identité d’un lieu : les personnes qui le peuplent, le traversent ou y reviennent régulièrement. C’est donc à travers vos récits que nous souhaitons dresser les portraits de Saint Pierre de Cernières et La Trinité de Réville.

Quel est votre plus beau souvenir ici ? Qu’est ce qui rend votre rapport à votre village si spécial ? Quel(le) objet, photo, chanson vous fait le plus penser à ici ? Selon vous, quelle est la plus belle chose à propos de cet endroit ?…

Vos réponses à ces questions seront notre base pour créer un spectacle unique et sur-mesure qui mêle théâtre, musique et danse, mis en scène et joué par 11 artistes.

Le spectacle dure 1H15, il est gratuit et pour toute la famille.

Attention! 2 dates, 2 lieux différents:

Samedi 12 aout à 18h au Chateau de St Pierre de Cernières

Dimanche 13 aout à 16h au CCRIL à la trinité de Réville

Représentations suivies d’un moment convivial autour d’une buvette (règlements en espèces uniquement)

CCRIL 652 Route de l’Église, 27270 La Trinité-de-Réville La Trinité-de-Réville 27270 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « collectifles8poings@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T16:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

2023-08-13T16:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

©Hervé Vollais