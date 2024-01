THÉATRE À BAUGÉ CCRA Baugé-en-Anjou, samedi 17 février 2024.

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Théatre « Dépêche toi bibiche, on va rater l’avion ! »

La Compagnie Du Roy présente la pièce « Dépêche toi bibiche, on va rater l’avion ! » de Jérôme DUBOIS.

Une comédie pétillante et comique qui s’annonce un véritable délice pour le public.

La mise en scène est de Arnaud NEDELEC, Cie La Belle Chute, qui donne vie aux personnages haut en couleur de cette pièce.

Résumé : « Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendant depuis si longtemps ! Bye Bye la grisaille de Paris et à eux le soleil de Rabat! Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises difficiles à boucler, une voisine empoisonnante… et la concierge espagnole de l’immeuble qui attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience leur départ, mais pas pour les mêmes raisons !

On dit que la concierge n’est jamais loin dans l’escalier, prête à rendre service…Pas celle là!

En effet, elle profite du départ de Marc et Sophie, sans leur dire, pour louer l’appartement à des provinciaux. Mais pour ces derniers, leur séjour à la capitale va vite se transformer en cauchemar… »

Les dimanches, la 1ère partie sera animée par les ateliers théâtre avec « MIC MAC chez ma grand-mère », d’après Marie Hélène QUILEZ, mis en scène par Thierry DELHOMME, Cie les Têtes d’Atmosphère. (20min)

Durée 1h45/ entracte 30min.

CCRA baugé

CCRA baugé
Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire



