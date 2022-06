C’Cosplay de C’l’été Chartres, 29 juin 2022, Chartres.

C’Cosplay de C’l’été Chartres

2022-06-29 – 2022-07-06

Chartres 28000 28000

Une épreuve : vous devrez présenter et jouer le rôle d’un personnage de fiction et en particulier de manga. Un jury notera établira une note en se basant sur plusieurs critères : confection manuelle du costume, (non obligatoire), qualité du costume, ressemblance à l’image de référence, prestation scénique…

Pour participer, il suffit de télécharger et renvoyer le bulletin de participation (pdf – 337 Ki), accompagné des pièces justificatives au Bureau Information Jeunesse jusqu’au jour de l’événement (les inscriptions seront acceptées dans la limites des places disponibles).

Alors tentez votre chance !

Inscriptions auprès du Bureau Information Jeunesse avant le 1er juillet 2022

Date du concours : vendredi 1er juillet 2022 de 18 h à 21 h

La Ville de Chartres organise le concours « C’COSPLAY », pendant l’opération C’ l’été.

bij28@agglo-ville.chartres.fr +33 2 37 23 42 32

