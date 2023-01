Bal folk des 60 ans du CCO Cco, Villeurbanne (69), 25 janvier 2023, .

Bal folk des 60 ans du CCO Mercredi 25 janvier, 18h00 Cco, Villeurbanne (69)

Gratuit

avec Kaléidoscope, Lilian Guillermey, Lucas Thébaut, No&Mi et Paul Fermé

Lucas THEBAUT, Paul FERME, NO&MI, Lilian GUILLERMEY, Aymerick TRON Chaque personne est la bienvenue ! Événement gratuit, sur inscription à ce lien: Mercredi 25 janvier 2023 Bal Folk des 60 ans du CCO et fête de fermeture au CCO Jean-Pierre Lachaize, 39 rue Georges Courteline à Villeurbanne L’association du CCO fête ses 60 ans ! Et quelle année ! La dernière, dans ce lieu construit en 1963 par des ouvriers et des étudiants. La Campanule fait aussi partie de l’histoire du CCO. Nous sommes tous invités à venir célébrer cet anniversaire ! > 18H – Accueil> 18H30 – Les petits salons, témoignages inédits de l’histoire du CCO> 20H – Repas partagé> 20H30 – Bal folk avec …Chaque personne est la bienvenue ! Événement gratuit, sur inscription à ce lien: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc33695YS6Y23XqWiR1S-5DjALmU52ESyQLcCEBJxAtuc6YjQ/viewform source : événement Bal folk des 60 ans du CCO publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T18:00:00+01:00

2023-01-25T22:00:00+01:00

