Ateliers de design – « Points à relier » 31 juillet – 4 août CCO Sainte-Marthe

Le duo d’artistes Studiolow propose un workshop d’introduction au design Do It Yourself (Fait par soi-même) par le biais de la technologie de l’impression 3D, en partenariat avec le CCO Sainte-Marthe. Cette technique qui se démocratise progressivement permet à tout utilisateur de réaliser des formes simples qui peuvent notamment servir de connecteurs. Ainsi l’impression 3D peut permettre l’assemblage de différents éléments dans le but de réaliser des maquettes ou des objets afin d’appréhender un mode de conception. Une journée de récolte/balade est organisée afin de récupérer des éléments naturels tels que branchages ou cailloux. A la suite de la récolte, le studio encadre les enfants dans la mise en commun de ces éléments et le développement de leurs premières idées. Quelles formes vont bien ensemble ? Pour la réalisation de quels types d’objets ? A cette étape le dessin est également utilisé. Une fois la manipulation terminée, les enfants choisissent 3 objets/maquettes à réaliser. Les réalisations sont dans un premier temps mises en œuvre en utilisant du scotch ou encore de la pâte à modeler. Les systèmes utilisés pour assembler servent ensuite de base à la réalisation des connecteurs en 3D imprimés. Les éléments modelés comme connecteurs sont modélisés sur logiciel par le studio puis imprimés au moyen de filaments coloré. Une fois l’impression terminée, l’assemblage final est effectué par le groupe.

Structure culturelle partenaire : Artagon Marseille.

CCO Sainte-Marthe 1 Rue Étienne Dolet 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T12:00:00+02:00

© Studiolow