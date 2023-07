Atelier d’été : Cyclub x FabLab CCO La Rayonne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Atelier d’été : Cyclub x FabLab CCO La Rayonne Villeurbanne, 19 juillet 2023, Villeurbanne. Atelier d’été : Cyclub x FabLab Mercredi 19 juillet, 16h00 CCO La Rayonne Gratuit sur inscription Réparer son vélo soi-même, c’est l’idée du Cyclub ! Le mercredi 19 juillet, venez participer à l’atelier d’été proposé par le Cyclub en association avec le FabLab du CCO ! Il s’agit d’un atelier ouvert au public, pour sensibiliser et assister les participants dans une démarche d’autoréparation de leur vélo et leur appropriation de ce mode de déplacement. Le FabLab se joindra au Cyclub pour proposer des petits ateliers complémentaires d’accessoirisation et de customisation aux participants (3D, laser et découpe vinyle). L’atelier aura lieu sous les arbres dans le parc. L’entrée est ouverte à toutes et à tous et gratuite. L’animation est limitée en participation (4 personnes pour un accompagnement d’une demi-heure), pensez à vous inscrire. CCO La Rayonne 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://larayonne.org/evenement/atelier-cyclub-fablab/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T16:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00

