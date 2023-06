Stage Théâtre à manivelle CCO La Rayonne Villeurbanne, 17 juillet 2023, Villeurbanne.

Stage Théâtre à manivelle 17 – 21 juillet CCO La Rayonne Adhésion à l’association : 3 euros

Durant 5 demi-journées, un groupe de 12 enfants va apprendre à se connaître au travers de différentes activités et jeux.

L’objectif de cette semaine est de créer une histoire collective et de l’illustrer, pour finir par la présenter devant un public. Chaque enfant pourra intervenir sur toutes les activités.

Il y aura donc de la création d’histoire, du dessin, de la peinture, des jeux, de la mise en scène et du théâtre.

CCO La Rayonne 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « collectif.jeuxdemain@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0637332465 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T14:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

théâtre peinture