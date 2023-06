Légumes qui es-tu? CCO La Rayonne Villeurbanne, 11 juillet 2023, Villeurbanne.

Légumes qui es-tu? Mardi 11 juillet, 10h00 CCO La Rayonne Entrée gratuite

Au sein de l’Autre-soie, les associations Jeux Demain et Potinambour co-animeront une journée intergénérationnelle et conviviale intitulée Légume qui es-tu? Nous alternerons des moments de sensibilisation et de discussion, d’observation et de fabrication sur la journée à travers des ateliers tels que la création d’un jeu des “7 familles” de végétaux, ou l’élaboration d’une collation à dominante végétale, locale et de saison.

Découpage de la journée :

10h00 – 11h30

Présentation de la journée, du jeu et des familles de végétaux.

Réalisation du début des cartes « végétal » avec tampons

11h45 – 12h45 – (1h)

Fabrication d’encres végétales

REPAS sorti du sac

13h45 – 14h30

Peinture des cartes jeux avec les encres végétales.

14h30 – 15h

Promenade dans le parc et jeu de reconnaissance des espèces

15h – 15h30

Temps de jeu collectif avec l’exemplaire original tout juste achevé.

15h30 – 16h30

Préparation du goûter et discussion autour de l’alimentation durable de manière concrète.

16h30 – 17h

Goûter partagé, réalisé pendant la journée. Présentation du jeu des 7 familles.

CCO La Rayonne 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0637332465 »}, {« type »: « email », « value »: « collectif.jeuxdemain@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

atelier alimentation