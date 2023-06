Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

After Chapito Party CCO La Rayonne Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne After Chapito Party CCO La Rayonne Villeurbanne, 1 juillet 2023, Villeurbanne. After Chapito Party Samedi 1 juillet, 18h00 CCO La Rayonne Entrée libre Une fois qu’on aura formé la plus belle chaîne de déménagement, déplacé tous les cartons, les souvenirs, et rendu les clés du CCO Jean-Pierre Lachaize, on se retrouve à La Rayonne pour une soirée de concerts dès 18h ! Avec Mystically, Mahom et The Fat Bastard Gang Band. Plus d’infos sur le grand déménagement : https://larayonne.org/evenement/le-grand-demenagement/ Cet événement est organisé dans le cadre du festival Un été avant La Rayonne. Un été avant La Rayonne est un festival co-construit avec des partenaires locaux et qui prend place au cœur de la friche Autre Soie. Situé à seulement 5 minutes à pied du métro A, venez vous ressourcer dans le parc ou danser sous le chapiteau ! CCO La Rayonne 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://larayonne.org/evenement/le-grand-demenagement/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00 musique concert Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu CCO La Rayonne Adresse 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age max 99 Lieu Ville CCO La Rayonne Villeurbanne

CCO La Rayonne Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

After Chapito Party CCO La Rayonne Villeurbanne 2023-07-01 was last modified: by After Chapito Party CCO La Rayonne Villeurbanne CCO La Rayonne Villeurbanne 1 juillet 2023