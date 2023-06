Epicure Opening Party CCO La Rayonne Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Epicure Opening Party CCO La Rayonne Villeurbanne, 17 juin 2023, Villeurbanne. Epicure Opening Party Samedi 17 juin, 18h00 CCO La Rayonne Entrée à prix libre Pour le premier volet de l’expérience Épicure, le collectif a souhaité vous proposer une expérience qui lui ressemble, avec un événement qui fait écho à sa démarche et sa vision de la scène électronique. ? À chacun.e sa définition du plaisir.

? À chacun.e sa vision du bonheur.

? À chacun.e sa conception du bien. LINE UP

(Re)découvrez ScanX, plonger au cœur de l’univers de Rorganic, et apprivoisez l’énergie d’Haeminum ! CCO La Rayonne 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

festival musique

