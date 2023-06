Soirée de soutien à SOS MEDITERRANÉE CCO La Rayonne Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Soirée de soutien à SOS MEDITERRANÉE CCO La Rayonne Villeurbanne, 16 juin 2023, Villeurbanne. Soirée de soutien à SOS MEDITERRANÉE Vendredi 16 juin, 18h00 CCO La Rayonne Tarif réduit : 8 € / Plein tarif : 12 € On vous attend nombreux à la soirée en l’honneur de SOS MEDITERRANÉE ! Au programme le fameux Blind Test de Nina et Simone, une mise en jambe de rêve avec le DJ Set de CAVALE, et un concert d’anthologie de DA BREAK ! Tous les bénéfices de la soirée sont reversés aux actions de SOS MEDITERRANÉE. Cet événement est organisé dans le cadre du festival Un été avant La Rayonne. Un été avant La Rayonne est un festival co-construit avec des partenaires locaux et qui prend place au cœur de la friche Autre Soie. Situé à seulement 5 minutes à pied du métro A, venez vous ressourcer dans le parc ou danser sous le chapiteau ! CCO La Rayonne 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-turbine/evenements/soiree-de-soutin-a-sos-mediterranee?fbclid=IwAR3PTJIQ1pbmBz7-m8o7NhafTlAnXqyDdW46zUl5XJp-snK_A1-rNAcZ-cs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

2023-06-16T18:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00 festival musique Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu CCO La Rayonne Adresse 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age max 99 Lieu Ville CCO La Rayonne Villeurbanne

CCO La Rayonne Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Soirée de soutien à SOS MEDITERRANÉE CCO La Rayonne Villeurbanne 2023-06-16 was last modified: by Soirée de soutien à SOS MEDITERRANÉE CCO La Rayonne Villeurbanne CCO La Rayonne Villeurbanne 16 juin 2023