Dub Echo X Aftrwrk Session CCO La Rayonne Villeurbanne, 10 juin 2023, Villeurbanne.

Nouvelle Aftrwrk Session le 10 juin au CCO La Rayonne, en après-midi de 15h à 23h !

LINE-UP :

ALPHA STEPPA

AWA

ONDUBGROUND

ISHIBAN

SUMAC DUB

BISOU

On se voit là-bas ❤

Cet événement est organisé dans le cadre du festival Un été avant La Rayonne.

Un été avant La Rayonne est un festival co-construit avec des partenaires locaux et qui prend place au cœur de la friche Autre Soie. Situé à seulement 5 minutes à pied du métro A, venez vous ressourcer dans le parc ou danser sous le chapiteau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T15:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00

festival musique