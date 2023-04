À taille Humaine & Tu parlais de moi sans me connaître – Cie Délit de Façade CCO La Rayonne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

À taille Humaine & Tu parlais de moi sans me connaître – Cie Délit de Façade CCO La Rayonne, 29 avril 2023, Villeurbanne. À taille Humaine & Tu parlais de moi sans me connaître – Cie Délit de Façade Samedi 29 avril, 15h00, 16h00 CCO La Rayonne Gratuit Un père bloqué dans ses préjugés et sa fille, adolescente, qui rencontre un nouvel arrivant au sein de sa classe, un « réfugié ». Du jour au lendemain, Damiane, en situation irrégulière, disparaît. Il y a ceux qui se mobilisent et ceux qui se taisent.

Un spectacle en deux volets miroirs pour retracer un récit pudique qui n’est pas celui d’une traversée en mer.

On retrouve dans ce diptyque les thèmes chers à la compagnie : l'amour, la force de vivre, l'énergie d'une parole intime dans l'espace public associée à la danse krump.

