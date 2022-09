Le dernier bal populaire avant l’hiver à la Capitale ! CCO La Rayonne, 1 octobre 2022, Villeurbanne.

Le dernier bal populaire avant l’hiver à la Capitale ! Samedi 1 octobre, 19h00 CCO La Rayonne

Une soirée sous chapiteau pour fêter ensemble la fin de la saison estivale au parc de l’Autre Soie !

Social Mouv’Riposte(s) ● Cie Kadia Faraux

19h – Pièce chorégraphique

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Bertolt Brecht

Une création originale d’une pièce chorégraphique hip-hop inspirée de la pratique sportive et du combat depuis le geste jusqu’à la résonance sociale des participants. Ils alterneront la pratique de la Boxe Thaï, de l’Aïkido et de la danse Hip-Hop.

Bal à Bistan ● Reno Bistan

20h – Bal folk déterritorialisé, raï, rock, forro

Formation de bal unique en son genre où l’on passe d’une danse folk collective à une chanson arabe, d’une valse musette à un forro brésilien, d’une tarentelle italienne à un tango…

le Bal à Bistan fait danser tous les âges et tous les publics d’autant que le chanteur et accordéoniste polyglotte Reno Bistan anime avec énergie ce grand bouillonnement musical, explique avec humour quelques pas de danses collectives, amenant ainsi sur la piste même les plus récalcitrants.

Medz Bazar ● Musique urbaine de diasporas

21h30 – Musiques traditionnelles d’Arménie et d’Anatolie Hip-hop

Dans ce quintet aux cultures croisées, chacun est chanteur et multi-instrumentiste. Leur message d’émancipation et de fraternité est imprégné de traditions populaires nouvelles et anciennes. Dans leurs langues maternelles que sont l’arménien, le turc, l’anglais et le français, ils chantent le récit d’un chez soi intérieur, habitué à l’exil, au métissage et au renouveau.

Sur scène, ils offrent le fruit de la rencontre entre instruments tempérés et musiques venant de traditions modales, entre percussions du Moyen-Orient et rythmes latins, entre voix puisant dans les chants d’Asie mineure et chansons swing ou bluegrass.

Dans le cadres des Rencontres des Arts Participatifs.



