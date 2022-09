Les Rencontres des Arts Participatifs CCO La Rayonne, 1 octobre 2022, Villeurbanne.

Plus de 20 compagnies et collectifs invités et près de 200 artistes professionnels, amatrices et amateurs réunis !

CCO La Rayonne 24B, rue Alfred-de-Musset à Villeurbanne Les Brosses Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Vous ne le savez peut-être pas mais votre voisine danse dans la rue, votre grand-mère fait du cinéma, et votre boulanger raconte des histoires à vous faire pleurer. Partout dans la métropole, des artistes, des habitantes et habitants donnent ensemble naissance à des créations artistiques à la fois belles, fragiles et puissantes, émouvantes et surprenantes.

Découvrez le fruit de leurs collaborations sous formes de spectacles, d’ateliers, d’expositions et de projections. Jetez vous dans le grand bain et célébrez l’artiste qui vit en chacun et chacune de nous.

Et pour clore la journée, entrez dans la danse avec le dernier bal populaire avant l’hiver !

Ces premières rencontres des arts participatifs sont organisées par le CCO et la Compagnie Théâtre du Grabuge avec le soutien de la Métropole de Lyon et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes. En partenariat avec les Rencontres du Carré de Soie.

Ouvert à tous les publics. Gratuit, accès libre.



Graphisme : Camille Dufaud