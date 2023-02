Création du spectacle LE BAL • Cie Ariadne / Anne Courel CCO Jean-Pierre Lachaize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Création du spectacle LE BAL • Cie Ariadne / Anne Courel
Jeudi 23 février, 19h00
CCO Jean-Pierre Lachaize

0 à 5€

Venez participer à la création d'un spectacle unique, où chacun est invité à bouger à sa façon.

Cher·ères ami·es, en piste !

Vivons ensemble les préparatifs pour que Le bal soit véritablement un moment collectif où tous se sentent invités à bouger à leur façon. La scène est à nous tous·tes, publics et artistes, artisans d’un moment où le texte mène la danse. Il n’y aura pas de faux pas, juste des mouvements à faire circuler entre nous… ??

• Jeudi 23 février [19h]

Spectacle participatif Le bal + temps convivial

Durée : 1h

Envie de monter sur scène ?

Venez jouer dans Le bal !

• Temps d’info → mercredi 15 février [17h] à la Médiathèque du Tonkin

• Séance d’essai → vendredi 17 février [14h-16h] au Collège du Tonkin

• Répétitions → mardi 21 février [17h-19h] au Collège du Tonkin, mercredi 22 et jeudi 23 février au CCO Jean-Pierre Lachaize

Infos et inscription → eac@cie-ariadne.org · 06 87 56 90 13 ou à la Médiathèque du Tonkin le vendredi 10 février [11h-13h]

LE BAL // Mise en scène Anne Courel

1h · À partir de 7 ans

LE BAL est la troisième des « petites fêtes » (L’APÉRO · LE REPAS · LE BAL) qui sont créées en préambule de Six fêtes pour rester vivants : les feux de poitrine de Mariette Navarro

Avec // Léo Bianchi, Audrey Lopez, Stéphane Rotenberg, Bérengère Sigoure, Bintou Sombié

Assistantes // Mona Scheuer-Rothan, Léa Sigismondi

Costumes // Claude Murgia

Création sonore // Sébastien Quencez

Dramaturgie // Pauline Noblecourt

Regard chorégraphique // Marie Chataignier

Régie générale // Justine Nahon

Scénographie // Zélie Canouet

Spectacle gratuit, apéro à participation financière libre selon les moyens de chacun (0 à 5€)

