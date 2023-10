Sport pour Tous CCMA Pré-en-Pail Catégories d’Évènement: Mayenne

Pré-en-Pail Sport pour Tous CCMA Pré-en-Pail, 23 octobre 2023, Pré-en-Pail. Sport pour Tous Lundi 23 octobre, 12h00 CCMA Organisée sous l’égide du Comité départemental olympique et sportif de la Mayenne.

Parlez-en à vos amis, vos proches et venez nombreux. CCMA 1 rue de la Corniche de Pail Pré-en-Pail 53140 Pré-en-Pail Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T12:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:30:00+02:00

2023-10-23T12:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Pré-en-Pail Autres Lieu CCMA Adresse 1 rue de la Corniche de Pail Ville Pré-en-Pail Departement Mayenne Lieu Ville CCMA Pré-en-Pail latitude longitude 48.456612;-0.207836

CCMA Pré-en-Pail Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pre-en-pail/