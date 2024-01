LE PRINTEMPS DU ROCK CCM John-Lennon Limoges, samedi 23 mars 2024.

LE PRINTEMPS DU ROCK ARKABASH / ORINILU / LES ÉGOÏSTES Samedi 23 mars, 19h30 CCM John-Lennon 10€ (tarif unique)

Le « Printemps du rock » 2024 réunit trois formations pour sa première édition au CCM John-Lennon le 23 mars.

Les « Egoïstes » ouvriront les hostilités dans leur punk/rock français généreux en énergie. Puis Franck Soubé et son projet « Orinilu » dans son ELECTRIC VOODOO WORLD MUSIC imposera un climat de transe brésilienne il fêtera également la sortie de son nouvel album « À G B Á Y É » (L’Universalité !)). Enfin, « Arkabash » qui aura sorti son single et clip « Siffler sous la lune », présentera son nouveau show, totalement inédit.

ARKABASH : Chant – guitare : Jérôme Legrand / Guitare – chœur : Germain Legrand / Trompette – Chœur : Aloi Filloux / Batterie : Grégoire Goubault

Né aux Francofolies de la Rochelle en 2012, le groupe enchaîne les tournées, raflant le prix du public du tremplin « Jeunes en scène » au Zénith de Limoges. Particulièrement frais, impertinent et pêchu, Arkabash réunit divers courant rock, metal, electro et punk. Leur singularité, outre le fait d’assumer des textes en français de qualité, est d’intégrer une trompette, élément rarissime dans les formations de ce type, donnant une couleur unique à l’ensemble.

ORINILU (Electric Woodoo World Music) Ce projet réunit le vaudou Brésilien du Candomblé et des sons électriques urbains. Franck Soubé joue 15 instruments sur scène : nombreuses percussions rituelles, des sanzas, mais aussi des Beats électro ou Hop, qu’il boucle en direct en LIVE LOOPING ! Des projections de ses images shootées au Brésil pendant 20 ans sont projetées sur scène pendant le concert.

LES ÉGOÏSTES De la région de Limoges, le groupe de rock LES ÉGOÏSTES est composé aujourd’hui de Gilles RENON, chant et guitare – François PHILIPPON, guitare basse – Laurent BESSE, guitare – Franck RENON, batterie. C’est en 2019 que Franck décide de fonder le groupe. Gilles et François s’embarquent dans le projet et fondent ensemble Les Egoïstes. Allant du rock aux limites du punk autant que faire se peut ils sortent rapidement un premier EP de 3 titres avec en prime l’enregistrement et le mixage réalisé par HEADQUARTER CORP (Bastien Renon). Début 2020, Laurent Besse intègre le groupe à son tour et sortent ensemble, en 2022, un nouvel EP de 3 titres toujours avec HEADQUARTER CORP.

Pourquoi les Égoïstes ? C’est peut-être qu’on leur a dit que ce n’était plus de leur âge de jouer cette musique. Pourtant, cette bande de potes développe une musique généreuse et des titres en français, de leur composition, qu’ils ont le plaisir à partager…

Renseignements au 06 08 24 50 64

(Proposé par Tournez l’Apache)

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#punk/rock #electricwoodoo

