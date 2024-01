FESTIVAL SALSA CARNAVAL CCM John-Lennon Limoges, vendredi 15 mars 2024.

FESTIVAL SALSA CARNAVAL L’association EnDanse est de retour au CCM John-Lennon le temps d’un week-end pour présenter son traditionnel Festival Salsa. 15 et 16 mars CCM John-Lennon 25€ (1ère soirée) / 35€ (2ème soirée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Chaque année depuis 20 ans, et le temps d’un week-end de mars, EnDanse invite des artistes, danseurs et musiciens, d’envergure internationale à se retrouver sur la scène du CCM John Lennon pour le simple plaisir de partager leur passion avec le public. Concernant l’orchestre, EnDanse tape très fort cette année !!!! Nous avons l’immense privilège d’accueillir Alain Pérez & La Orquesta !!!! Un groupe mythique qui enflammera le CCM John Lennon le Samedi soir !!

Une occasion à ne pas manquer pour rencontrer et échanger avec un plateau de maestros de danse de valeur internationale Wilmer & Maria, Alexei & Emilia, Laura, Aliuska, Harold, et Fredyclan, sans oublier le groupe de percussion cubaines de Julien Garin, qui nous fera le plaisir d’accompagner les cours de danse afro-cubaine en présence de la chanteuse Martha GALARRAGA.

Nous aurons également la chance d’avoir une équipe de DJs exceptionnels DJ Phillippe El Loco, DJ La Tremenda, DJ Didi El Ciclòn et DJ Lilimba que vous avez eu la chance de (re)découvrir à plusieurs reprises.

Vendredi 15 Mars 2024 La soirée 16 shows

Samedi 16 Mars 2024 La soirée déguisée avec un concert de feu par Alain Pérez & La Orquesta !!!

Renseignements au 06 80 40 35 36 et endanse@endanse.com

(Proposé par Endanse)

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#festival #salsa

DR