Ü-TONE CCM John-Lennon Limoges, samedi 9 mars 2024.

Ü-TONE Suite au succès de la première édition de la soirée Ü-TONE du mois de novembre, avec 12 Dj’s sur scène, l’équipe de Module Records a décidé de renouveler l’expérience. 9 et 10 mars CCM John-Lennon 7€ avant 22H30 puis 10€ après 22H30

Billetterie sur place (CB acceptée)

Pour cet deuxième édition Module Records réunira sur scène, une fois encore nombre d’artistes issus de la scène des musiques électroniques locale avec 8 djs pour des sets en B2B, ainsi que le groupe Avenue en concert d’ouverture. Les soirées Ü-TONE se veulent inclusives autant par leur public que sur scène. Elles se sont le cadre d’un espace d’expression festif, de communion autour de la musique et de la danse dans un esprit de bienveillance les un.e.s avec les autres . La liberté, le consentement, l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui y sont des piliers essentiels.

NO LGBT-PHOBIAS / NO RACISM / NO SEXISM / NO MISOGYNIA / NO HATE «

warm-up concert d’Avenue (45′) de 21h30 à 22H15

suivi de 4 B2B dj sets d’1H15 chacun de 22H30 à 03H30.

(Vestiaire à disposition)

(Proposé par Module Records)

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#electro #dj’s set

