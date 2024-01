LUCIFER + ATTIC + THE NIGHT ETERNAL CCM John-Lennon Limoges, samedi 17 février 2024.

LUCIFER + ATTIC + THE NIGHT ETERNAL The Satanic Panic Tour. Europ 2024 Samedi 17 février, 19h30 CCM John-Lennon 22€

Début : 2024-02-17T19:30:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00

Depuis sa création en 2014 à Berlin, le groupe Lucifer, très prolifique, mené par la charismatique chanteuse Johanna Platow Andersson a sorti quatre albums électrisants sur Rise Above (LUCIFER I) et Century Media Records (LUCIFER II-IV), ainsi que de nombreux singles indépendants avec du hard rock des années 1970, du proto heavy metal, du doom et du rock occulte, avec un clin d’œil à leurs influences telles que Black Sabbath, Pentagram et Blue Öyster Cult.

Attic, (heavy metal allemand) s’est formé à l’automne 2010. Avec l’amour de la musique sinistre, des films d’horreur / livres, spiritualisme et occultisme en commun, Attic a décidé de jouer du heavy metal traditionnel dans la veine de de groupes comme Mercyful Fate, Pentagram, Judas Priest, Helstar… etc.

Le mélange de heavy metal brut et classique de la vieille école et d’une atmosphère sombre et dense est toujours essentiel dans leur musique.

Le dernier prodige allemand du Heavy Metal/Hard Rock, The Night Eternal, habille les sons de guitare des années 70 et 80 sous leur propre apparence sinistre. Créé en 2019, le quintet a rapidement sorti son premier EP et a signé avec Ván Records peu de temps après, où il a sorti son premier single « Shadow’s Servants ». The Night Eternal impressionne aussi bien sur disque que sur scène avec leur performance vertueuse, précise mais puissante entre les cinq musiciens.

Ester Segarra