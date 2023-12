(CUB) CONTEST UNDERGROUND BATTLE CCM John-Lennon Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges (CUB) CONTEST UNDERGROUND BATTLE CCM John-Lennon Limoges, 3 février 2024 13:00, Limoges. (CUB) CONTEST UNDERGROUND BATTLE Samedi 3 février 2024, 14h00 CCM John-Lennon Entrée libre L’Association MultiFa 7 réunit ses groupes régionaux de danses HIP HOP au CCM John-Lennon. Evènement encadré par l’équipe de Multifa 7, DJ Beat Soul, danseurs et profs intervenants dans les CCM. Une formidable occasion pour venir voir les prouesses techniques des danseurs de la région mais aussi l’opportunité de participer. Les CUB sont ouverts à tous les pratiquants de danse hip-hop.

Ces évènements sont l’occasion de rencontrer d’autres passionnés et de vous donner l’envie de performer. Plus d’infos au 06 66 74 48 18

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Samedi 3 février 2024, 14h00 - 18h00
#Hip-Hop #Danse

