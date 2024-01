Les iNOUïS du printemps de Bourges CCM John-Lennon Limoges, 27 janvier 2024, Limoges.

Les iNOUïS du printemps de Bourges Samedi 27 janvier 2024, 20h30 CCM John-Lennon Gratuit sur invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Après avoir écouté l’ensemble des candidats du territoire, un jury local, avec l’appui de conseillers artistiques, a choisi quatre formations qui se produiront sur la scène du CCM John Lennon samedi 27 janvier 2024 :

Agathe refuse de choisir entre la pop et la musique urbaine : elle s’empare des deux. Armée de ses mots, elle exorcise ses démons entre chant et rap au travers d’une pop hybride à son image, fraiche et spontanée.

Ema Alkala, un trio de rock alternatif qui nous balade entre chaos et rêve. Ema Alkala, personnage éponyme du groupe, incarnant le souvenir d’un homme pieds nus, les mains en sang, hurlant contre ses voix intérieures.

Maybe In January un groupe de metalcore qui incarne la symbolique de la nouvelle année, ses résolutions mais aussi ses désillusions. L’univers y est sombre, dicté par un sablier qui se retourne continuellement, perpétuant un cycle infini.

Zed Christ est née à Kinshasa en République Démocratique du Congo, actuellement résident en France depuis le 26 janvier 2019. Le rap est pour lui un moyen d’exprimer ses émotions intérieures et demeure sa passion.

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges