SCREAM OF THE SCENE CCM John-Lennon Limoges, 19 janvier 2024, Limoges.

Scream Of The Scene » est la réunion de trois musiciens renommés et confirmés ayant déjà tourné un peu partout sur les routes du globe. Aroutioun Karapetian à la Batterie, Bill Larkin à la guitare & Franck Dettinger au chant et à la Basse.

Formé en février 2023, et avec un répertoire hommage au groupe mythique Deep Purple, le Scream Of The Scene s’est déjà produit lors des 120 ans de Harley Davidson ou en première partie de Laura Cox, notamment.

Une énergie Rock, des musiciens experts et un chanteur à la voix incroyable… garantissent un moment mémorable !

La première partie sera assurée par Gwen Smith.

(Proposé par Polyglotte Prod.)

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

