Pendant 3 ans, vous avez bougé votre corps au rythme des concerts organisés par La Niche dans la cave du Doggo. Vous avez vu ses magnifiques toilettes sèches sur les festivals et événements de Haute-Vienne l’été. Puis, plus rien.

Après 4 ans sous les radars, La Niche est de retour pour sa première (et dernière ?) soirée au CCM John Lennon !

Rock Psychédélique, électro trad, math rock électronique et DJs sont au programme de la grande aventure musicale que nous vous proposons.

Et pour encore plus de plaisir, l’entrée est à prix libre

Alors rendez-vous samedi 13 janvier 2024 à partir de 21h avec :

Brama (Rock Psychédélique – Corrèze)

Guitare et batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur et chants en occitan lumineux, le trio fait valser les clichés en allant puiser au plus profond de la tradition populaire de quoi modeler le plus contemporain des discours. On danse avec force sueur et moulte rage pour redessiner les traits d’une poésie orageuse. Un DIY pétaradant et polyphonique aux accents noise et au doux parfum de drone.

Super Parquet (Électro Trad – Puy-de-Dôme)

Ambassadeur moderne du folklore auvergnat ? Fusionneur néo-trad’ ? Rénovateur électronique d’un patrimoine menacé d’extinction ? Toujours pas. Super Parquet ne revendique rien et s’autorise tout : la liesse, la danse, la sueur, la transe, les tremblements de terre et la fête surtout ! Un choc des cultures, qui mêle musiques traditionnelles d’Auvergne et boom boum tellurique des dance floors, et réussit à produire un dialogue musical infini et tout à fait innovant.

Jean Jean (Math-Rock Électronique – Paris)

Jean Jean est drôle. Sincère. Doué. Dévoué à la musique corps et âme. Dévoué à l’amitié. Jean Jean créé des espaces de liberté et de sueur. Les lives sont des catharsis, des thérapies qui nous emmènent là où nous n’aurions jamais osé nous aventurer. Jean Jean transforme tout à commencer par ses membres. De leur aveu, il se passe pendant les live quelque chose de spécial qui modifie toute leur vision du monde. Plus brillant. Plus vibrant. Plus vaste.

• Blasted: (Collectif DJS, Drag Queen/King – Limoges)

Blasted : est un collectif queer limougeaud qui a pour objectif d’établir des espaces de fête safe et de créer des points de rencontres pour les personnes queers de Limoges. Blasted : propose des événements mêlant drag-shows et soirées techno au Zic Zinc, des formats apéros drag-shows aux LimogÉs, ainsi que des ateliers pour transmettre aux personnes qui voudraient essayer le drag ou le mix.

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

