FESTIVAL DE NOËL XXI CCM John-Lennon Limoges, 2 décembre 2023, Limoges.

FESTIVAL DE NOËL XXI 2 – 16 décembre CCM John-Lennon 22€ en loc. par soir / 25€ sur place / soir 1 (le 02/12) 5€ sur place uniquement / Pass 4 soirs 60€ (uniquement en loc.)

L’alternative party, le samedi 02, en partenariat avec les Ténèbres Records, vous est proposée en ouverture de festival avec une programmation en partie locale. (programmation en cours)

La soirée 2 du 31° festival de noël, le dimanche 3 décembre 2023 à 18h30, en partenariat avec Garmonbozia Inc, sera une soirée black death metal diabolique.

Les titans diaboliques de BELPHEGOR sont fiers d’annoncer la deuxième partie de leur « 30 YEAR ANNIVERSARY PROCESSIONS » à travers l’Europe, en soutien à leur nouvel album, le plus fort et le plus réussi, « THE DEVILS ». Les invités spéciaux de cette tournée comprennent le groupe de metal russe ARKONA qui fait la promotion de son dernier album « Kob », le groupe d’Alex Krull ATROCITY [GER] qui présente son dernier album « Okkult III » et CONFESS [NO/ IRAN].

Sur le week-end du 15 et 16 décembre, vous n’aurez non pas une journée avec deux scènes dans la salle mais les deux soirées ou les artistes joueront en alternance !

Le vendredi 15 à partir de 19h, il vous faudra avoir emmagasiné des points de vies de la semaine précédente pour tenir la distance mais nous n’en doutons pas ! Au menu, une belle entame avec LES EGOISTES, pour poursuivre avec la révélation HxC KAMIZOL K, le duo Hip Hop metal AS A NEW REVOLT, les thrasheurs de HEART ATTACK, les punks tout pourris de POESIE ZERO et nos supers saiyans de RISE OF THE NORTH STAR.

Le samedi 16 décembre sera plus posé, quoique, à vérifier, mais surtout plus sombre ! Avec un début des festivités à 18h, il vous faudra faire vos étirements pour dégripper vos muscles endoloris de la veille dès le début de l’après-midi. Dès le départ, les thrasheurs oldschool d’EXHAUSTER vont vous faire headbanger énergiquement, AEPHANAMER fera flirter death metal et symphonies, THE OLD DEAD TREE nous rappellera combien après toutes ces années d’absences, leur mélancolie a manqué à la scène metal, quant aux cultes SUP, vous ne pourrez que vous recueillir, au même titre que EREI CROSS ou la noirceur du black metal de MUTTERLEIN, DIRTY BLACK SUMMER balancera son rock très grunge et le super groupe DROPDEAD CHAOS vous assommera de tout son talent !

(Proposé par Execution Mgt en partenariat avec Les Ténèbres Records et Garmonbozia Inc)

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-execution-mgt/evenements/fest-de-noel-xxxi-jour-2-belphegor-arkona-atrocity-confess »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-execution-mgt/evenements/fest-de-noel-xxxi-jour-3-rotns-poesie-zero-heart-attack-3-autres-groupes-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-execution-mgt/evenements/fest-de-noel-xxxi-jour-4-sup-todt-dropdead-chaos-et-5-autres-artistes »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-execution-mgt/evenements/festival-de-noel-xxxi-pass-4jours »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

Festival metal

DR