Tarif : 24 à 24 euros. FESTIVAL DE NOEL #XXXI – JOUR 2ARTISTES : BELPHEGOR (tête d’affiche) ARKONA ATROCITY CONFESSLIEU : Centre Culturel John LENNON à LIMOGES (87)DATE : Dimanche 3 Décembre 2023 à 18H30Dans le cadre du FESTIVAL DE NOEL #XXXI, le dimanche 3 decembre (JOUR 2 du Festival) permettra d’accueillir la tournée « 30 YEAR ANNIVERSARY PROCESSIONS ! » sous les ors de la salle John Lennon sa sainteté BELPHEGOR accompagné par les charmants païens d’ARKONA et les death métalleux d’ATROCITY et de CONFESS! A l’approche de l’hiver, une sombre soirée s’annonce ! Réservez votre billet ici Ligne 1 arrêt Legrand A20 sortie n°35 Direction Clermont Ferrand-Centre ville CCM JOHN LENNON

CCM JOHN LENNON
41 rue de Feytiat
Limoges 87000

