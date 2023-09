TSEW THE KID + guest CCM John-Lennon Limoges, 29 novembre 2023, Limoges.

TSEW THE KID + guest Mercredi 29 novembre, 20h00 CCM John-Lennon 20€ – 8€ inscrit à l’Université de Limoges – 15€ adhérent

Le Kid est devenu grand. À 26 ans et poussé par sa communauté de fans, Tsew The Kid a déjà sorti six projets, joué dans une cinquantaine de salles dont un sold-out à l’Olympia, et a obtenu deux certifications Or avec sa première mixtape Diavolana et son single Wouna. D’abord rap, Tsew The Kid propose rapidement des mélodies hybrides mêlant pop et rock en poussant sa réflexion sur le monde qui l’entoure. De retour avec On Finira Peut-Être Heureux, son nouvel album sorti fin juin, le Kid continue de croire en l’amour, sa plus grande source d’inspiration.

A écouter

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.seetickets.com/fr/d/event/tsew-the-kid-guest/ccm-john-lennon/9740807 »}] [{« link »: « https://lnkfi.re/hiero »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T23:59:00+01:00

concert rap

Tsew the Kid