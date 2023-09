FRENCH 79 + SINCE CHARLES CCM John-Lennon Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges FRENCH 79 + SINCE CHARLES CCM John-Lennon Limoges, 18 novembre 2023, Limoges. FRENCH 79 + SINCE CHARLES Samedi 18 novembre, 20h30 CCM John-Lennon 26 € – 24€ – 18€ Simon Henner sort ses premiers singles sous le nom de French 79 en 2014. Très vite considéré, des titres tels que Between The Buttons ou Diamond Veins propulsent French 79 sur les scènes internationales. Après deux albums que l’on range volontiers auprès des grands noms de la French Touch, French 79 sortira Teenagers en mai 2023, contribuant une nouvelle fois de manière remarquable à l’écriture de l’odyssée electropop française. Nostalgique dans ses influences comme dans ses textes, Since Charles semble autant invoquer Etienne Daho que Flavien Berger, Mount Kimbie que Metronomy, la new wave que l’electronica.

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges

