7 WEEKS + GREYBORN + SUNBATHER CCM John-Lennon Limoges, 4 novembre 2023, Limoges.

7 WEEKS + GREYBORN + SUNBATHER Samedi 4 novembre, 20h00 CCM John-Lennon 15€ – 12€ – 10€

7 WEEKS est un groupe de rock qui explore, sa recherche sonore ne s’embarrasse pas de codes et de modes. Son nouvel album, Fade into Blurred Lines, (date de sortie le 13 octobre 2023) parle de gueules cassées et de laissés pour compte. Fort d’un songwriting éprouvé, 7 WEEKS livre des disques aventureux depuis 2009 qui les auront menés partout en Europe et au Royaume Uni. Prenant la forme d’une satire d’anticipation aussi poétique que fataliste, le heavy rock froid et décadent de Greyborn évolue dans la noirceur, tandis que le “post analogic electronic harcore” de Sunbather crée des atmosphères et des mélodies languissantes, à l’énergie colérique.

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/federation-hiero-limoges/evenements/7-weeks-greyborn-sunbather »}] [{« link »: « https://lnkfi.re/hiero »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:59:00+01:00

concert rock

7 Weeks