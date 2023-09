LA NUIT DE LA GUINÉE CCM John-Lennon Limoges, 28 octobre 2023, Limoges.

Pour cette première édition nous allons accueillir le célèbre et mythique groupe : Les Étoiles de Boulbinet. Considéré comme l’un des plus grands groupes de musiques de la Guinée, créant une nouvelle vague dans la musique traditionnelle guinéenne avec des paroles en français et en soussou. Leur musique s’inspire principalement de la musique folklorique de la Basse Côte. Les musiciens ont fabriqué leurs instruments de leurs propres mains tels que le balafon, la kora, les castagnettes, le djembé, le gongoma et Bata.

En début de soirée plusieurs formations de groupes guinéennes défileront pour nous présenter leur titre. Parmi ces invités nous retrouverons : Les Espoirs de Coronthie : Ils sont le deuxième groupe à devenir immensément populaire en Guinée avec une musique « tradi-moderne ». Originaire de Coronthie, un quartier fortement peuplé de Conakry, le groupe chante principalement en soussou et en français.

Legros Killa Mic « LKM » : Chanteur et maître chorégraphe, il est connu pour ses prestations scéniques de hautes factures. Il a d’ailleurs gagné la cinquième édition de Guinée Music Awards – meilleure prestation scénique et avait raflé le prix des internautes du concours Stars Africa 2015.

Mais aussi, 2×2, Jeune M’pandy, Mandingue faré, et d’autres groupes en surprise.

Des démonstrations de percussion et de danse africaine seront également de la partie avec une restauration et des boissons aux saveurs de la Guinée.

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

