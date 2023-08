ARTUAN DE LIERRÉE X AGAR : HALF-LIFE CCM John-Lennon Limoges, 21 septembre 2023, Limoges.

ARTUAN DE LIERRÉE X AGAR : HALF-LIFE Jeudi 21 septembre, 19h00 CCM John-Lennon gratuit

Dans ce concert multimédia, Artuan de Lierrée jouera et improvisera en live la musique du jeu Half-Life, accompagné par son complice Agar, journaliste au sein du magazine de jeux vidéos Canard PC, au clavier et à la souris. Issue d’une précédente collaboration sur la plateforme de streaming Twitch (au sein de laquelle Artuan multiplie les expérimentations musicales en tout genre), cette performance nous permettra de (re)découvrir le line-up atypique de l’artiste limougeaud : synthé modulaire, claviers et autres machines électroniques, guitare électrique. La soirée sera ponctuée par un temps d’échange autour des environnements de jeu vidéo.

A écouter

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lnkfi.re/hiero »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:00:00+02:00

concert limoges

Artuan de Lierrée