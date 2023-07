AFTER PRIDE CCM John-Lennon Limoges, 9 septembre 2023, Limoges.

AFTER PRIDE Samedi 9 septembre, 18h30 CCM John-Lennon 10€

Ouverture des portes 18h30 avec une soirée animée par la Coloc Drag de Poitiers, jeux, show drag, Dj set avec Arda LL et Eli’x. Retour place d’Aine, en navette possible entre 23h et 2h pour faire l’After de l’After organisé par le collectif Blasted au Zic Zinc.

Vous trouverez sur place des stands (LAF, Lim’bow, maquillage), des flash d’Infernis tatoo, des food trucks : greenville et burger box et pleins d’autres surprises tout au long de la soirée. Si vous ne pouvez pas venir retrouvez nous sur France Bleu Limousin.

(Proposé par Les Affolé-e-s de la Frange)

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:30:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00

