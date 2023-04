Psychotics Monks + Cosmopaark CCM John-Lennon Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Psychotics Monks + Cosmopaark CCM John-Lennon, 2 juin 2023, Limoges. Psychotics Monks + Cosmopaark Vendredi 2 juin, 20h30 CCM John-Lennon 17€ – 15€ – 12€ (Hiero et CCM) Un concert de la Fédération Hiero.

Le 3ème album de Psychotic Monks, Pink Colour Surgery (Vicious Circle / FatCat Records), produit par Daniel Fox du groupe Gilla Band et composé en partie par un travail d’improvisations nous arrive enfin tel un acte de résistance à la violence ambiante. Déconcertant au premier abord, ce nouvel opus opère dans le noir une chirurgie de l’éthique qui s’étoffe de rose pour une métamorphose renversante.

Comète bordelaise du shoegaze, Cosmopaark aime contraster une pop introvertie avec des murs de sons massifs.

