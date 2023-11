Stage de danses italiennes Pizzica pizzica et tammurriata Ccl Le Bourilhou, Salle 1, Le Vigan (30) Stage de danses italiennes Pizzica pizzica et tammurriata Ccl Le Bourilhou, Salle 1, Le Vigan (30), 2 décembre 2023, . Stage de danses italiennes Pizzica pizzica et tammurriata Samedi 2 décembre, 14h30 Ccl Le Bourilhou, Salle 1, Le Vigan (30) 24 euros Stage de danse italienne pizzica pizzica, tarentelle des Pouilles au Centre culturel Le Bourilhou, 30120 LE VIGAN Stage proposé et animé par STELLA, maître de danses d’Italie du sud. Réservation auprès d’elle : 06 28 06 11 74 source : événement Stage de danses italiennes Pizzica pizzica et tammurriata publié sur AgendaTrad Ccl Le Bourilhou, Salle 1, Le Vigan (30) 5, Rue de la Carrierasse

Ccl Le Bourilhou, Salle 1, 30120 Le Vigan, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46730 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Ccl Le Bourilhou, Salle 1, Le Vigan (30) Adresse 5, Rue de la Carrierasse Ccl Le Bourilhou, Salle 1, 30120 Le Vigan, France Age max 110 Lieu Ville Ccl Le Bourilhou, Salle 1, Le Vigan (30) latitude longitude 43.988543;3.605444

Ccl Le Bourilhou, Salle 1, Le Vigan (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//