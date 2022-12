Journée de l’entrepreneuriat CCIR Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Journée de l’entrepreneuriat CCIR, 10 décembre 2022, Saint-Denis. Journée de l’entrepreneuriat Samedi 10 décembre, 09h00 CCIR

Entrée libre

Conseils & échanges pour la réussite de son activité – start up seront présentes – focus sur le numérique CCIR 5 bis rue de Paris 97400 Saint Denis Saint-Jacques Saint-Denis 97400 La Réunion [{« link »: « mailto:journee.entrepreneuriat@reunion.cci.fr »}]

https://goo.gl/maps/w5Bcmomhxf1uR74L7 CHEF(FE) D’ENTREPRISE,

PORTEUR DE PROJET, ÉTUDIANT(E),

La CCI de La Réunion vous invite à la 1ère édition de la Journée de l’Innovation Entrepreneuriale en présence de ses nombreux partenaires Financeurs, structures d’accompagnements, institutionnels, avocats, notaires et experts seront présents ! AU PROGRAMME ⬇️

Conférences & Ateliers

Financement des entreprises, entreprises en difficulté, numérique,

développement durable et tendances entrepreneuriales Remise de diplômes de jeunes créateurs d’entreprise

Animations diverses

Lots à gagner dont 2 voyages pour un salon ! ? OSEZ L’INNOVATION ENTREPRENEURIALE

AVEC LA CCI DE LA RÉUNION !

Rendez-vous le samedi 10 décembre 2022 de 9h à 16h

au siège de La CCI de La Réunion – 5 b, rue de Paris – 97400 – Saint-Denis 0262 94 21 00 – journee.entrepreneuriat@reunion.cci.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T06:00:00+01:00

2022-12-10T13:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu CCIR Adresse 5 bis rue de Paris 97400 Saint Denis Saint-Jacques Ville Saint-Denis Age minimum 16 Age maximum 75 lieuville CCIR Saint-Denis

CCIR Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Journée de l’entrepreneuriat CCIR 2022-12-10 was last modified: by Journée de l’entrepreneuriat CCIR CCIR 10 décembre 2022 CCIR Saint-Denis saint-denis

Saint-Denis